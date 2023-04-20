الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - ولجميع المواطنين والمقيمين في أرض المملكة وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأوضح معاليه أن هذه المناسبة السارة تأتي مع النهضة الحضارية الكبرى والإنجازات الاقتصادية والتنموية المتلاحقة التي يعيشها الوطن العزيز وينعم بها الشعب السعودي الوفي، منوها برؤية السعودية 2030 التي حققت نجاحات سريعة في وقت وجيز ونقلت الوطن والمواطن نحو معارج العلا ومراتب المجد ، مشيدا بما يحظى به العمل الإنساني من اهتمام ودعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حتى أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي.وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بموفور الصحة والعزة والسؤدد، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات، وأن يديم على البلاد أمنها وازدهارها واستقرارها، ويتقبل سبحانه وتعالى من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال.// انتهى //20:14ت م0154