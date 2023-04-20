الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال: "نحمد الله تعالى أن بلّغنا صيام رمضان وأعاننا فيه على أداء الطاعات والعبادات، ونحمده على النجاح الذي حققته الجهات الحكومية والخاصة في خدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان ومن ذلك ماقامت به "سدايا" بالتعاون مع الجهات الحكومية من جهود عبر المنافذ الحدودية لتوفير احدث الأجهزة التقنية لتسهيل إجراءات دخول المعتمرين للمملكة وكذلك دخولهم للحرمين الشريفين والصلاة فيهما بالاستعانة بتطبيق "توكلنا خدمات" مما أسهم ذلك بفضل الله تعالى في تسهيل تأديتهم مناسك العمرة والتفرغ للعبادة بكل يسر، حيث يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير سبل الراحة للمعتمرين والزائرين.كما رفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة عبر منصة إحسان بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال والذي توالت بعدهم التبرعات حتى وصلت إلى أكثر من 700 مليون ريال ما يؤكد ما أحدثته الحملة من أثر قوي في إبراز قيم معاني الخير وتقوية أواصر التكاتف بين جميع فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.ودعا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن ننعم بوافر الصحة والعافية، ويديم على البلاد الخير والأمن والاطمئنان.// انتهى //20:15ت م0156