عام / مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي
الخميس 1444/9/29 هـ الموافق 2023/04/20 م واس
المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1444هـ الموافق ٢٠ أبريل 2023 م واس
ترتسم خلال اللحظات الأخيرة من نهار أخر يوم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ صورة إيمانية في المسجد النبوي الشريف, تجمع زوار المسجد النبوي , في مشهد يتعاضد فيه المسلمون بين قارئ لكتاب الله,, وآخرين يرفعون أكفهم للمولى عزّ وجل, تلهج ألسنتهم إليه بالدعوات بأن يشملهم بالعفو والغفران, وأن يختم شهر رمضان بالعتق من النيران .
وتحيط بجموع الصائمين خدمات جليلة متكاملة يبذلها منسوبو جميع الجهات الأمنية والخدمية للعناية بالزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
// انتهى //
20:15ت م
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