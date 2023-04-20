المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1444هـ الموافق ٢٠ أبريل 2023 م واسترتسم خلال اللحظات الأخيرة من نهار أخر يوم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ صورة إيمانية في المسجد النبوي الشريف, تجمع زوار المسجد النبوي , في مشهد يتعاضد فيه المسلمون بين قارئ لكتاب الله,, وآخرين يرفعون أكفهم للمولى عزّ وجل, تلهج ألسنتهم إليه بالدعوات بأن يشملهم بالعفو والغفران, وأن يختم شهر رمضان بالعتق من النيران .وتحيط بجموع الصائمين خدمات جليلة متكاملة يبذلها منسوبو جميع الجهات الأمنية والخدمية للعناية بالزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .// انتهى //20:15ت م0158