الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله - عزوجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.وأكد ما تتمتع به المملكة اليوم في ظل القيادة الرشيدة من نعم كثيرة، وقفزات تنموية كبيرة، في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع الصناعة، الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة التي تسعى إلى أن تكون المملكة من بين مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى.// انتهى //20:16ت م0159