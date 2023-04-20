الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرِفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.ونوه معاليه بما تحقق للبلاد في شهر رمضان المبارك من منجزات في كل الأعمال والبرامج التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم وتسهم في التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن الجهود الاستثنائية التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية تأتي تتويجاً للدعم والتوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة.وسأل الله تعالى أن يديم على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والأمان والتقدم والاستقرار، وأن يعيد رمضان على الأمتين العربية والإسلامية وهي ترفل بلباس العز والتمكين وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.// انتهى //20:16ت م0160