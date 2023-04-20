القدس المحتلة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسنددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمخططات الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة 1500 وحدة استيطانية، في منطة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.وقالت هيئة مقاومة الجدار : إن مخطط إقامة 1500 وحدة استيطانية خطير، ويهدف لفصل جنوب القدس عن الضفة الغربية، وتفتيت أحياء بلدة بيت صفافا، التي يحاصرها الاحتلال والاستيطان، وكذلك منع إقامة دولة متصلة جغرافياً عاصمتها القدس.من جانبه قال المتحدث باسم أهالي سلوان فخري أبو ذياب: إن الاحتلال صادق منذ بداية العام على إقامة نحو 13 ألف وحدة استيطانية، وأن هذه المخططات تنصب على تفتيت الأحياء الفلسطينية في القدس.وفي ذات السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة فلسطينيين مساء اليوم، بينهم فتاتين قرب البلدة القديمة في القدس.// انتهى //20:18ت م0161