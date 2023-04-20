مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسكشفت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن تقديم خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد، وذلك من خلال 50 نقطة توزيع، والتي شملت المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمحتاجين في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي أن الجمعية وسعت نطاق خدماتها للمستفيدين في شهر رمضان المبارك؛ لتصل إلى 50 نقطة توزيع، حيث شملت مقر الجمعية الرئيسي، والمقر الفرعي، والمسجد الحرام، وجامعة أم القرى، ومساكن المعتمرين، والأحياء، والمساجد، ومراكز الأحياء، مضيفًا بأن الجمعية قدمت وجبات الإفطار والسحور الساخنة، ووجبات الإفطار الجافة، والسقيا، والسلال الغذائية، واللحوم الطازجة.//انتهى//20:24ت م0163