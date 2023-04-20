مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة، من ضبط مخالفي لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري بمركز الكدوف "جنوب المحافظة بـ80 كيلو مترا" وبحوزتهم "بنادق صيد" محظورة، حيث تم مصادرة تلك الأدوات المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد" والبالغ أكثر من 226 كيلوجراماً من الأسماك, كما تم ضبط مخالفين للصيد بمركز رأس محيسن "شمال محافظة القنفذة بـ70 كيلو " وبحوزتهم بحوزتهم أكثر من 40 كيلو من أسماك الناجل تم صيدها أثناء فترة الحظر، وتم مباشرة الحالات من قبل المختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بناء على البلاغات الوارد من قيادة حرس الحدود، وإعداد محاضر ضبط مخالفات نظام الزراعة، ومصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني بسوق الأسماك المركزي بالمحافظة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، مع استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الناجل والطرادي" على ساحل البحر الأحمر، وذلك بدءاً من 1 أبريل 2023م ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر، كما أن حظر هذه الأنواع من بنادق الصيد يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية.// انتهى //20:27ت م0164