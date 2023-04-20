الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1444هـ.وسأل معاليه الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظ المملكة وشعبها وقيادتها وأن يُمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ أمن وطننا واستقراره ونهضته.// انتهى //21:32ت م0182