الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا الغالية، ويديم عليها نعمتي الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.// انتهى //21:35ت م0184