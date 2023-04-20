جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التهنئة للأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وأن يعم الخير العالم الإسلامي, كما رفع معاليه التهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في المنظمة.وانتهز معاليه هذه الفرصة التي تتشارك فيها المنظمة مع دولة المقر، احتفالاتها بهذه المناسبة، معرباً عن تهانيه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.وأعرب معاليه عن أمله بأن يعم السلام والخير والأمن والأمان والازدهار على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة والعالم كافة.// انتهى //21:46ت م0185