القاهرة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسطالب الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط كافة الأطراف في السودان القوات المسلحة والدعم السريع بأن يعلنوا وقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر المبارك بما يسمح للمدنيين بالتقاط الأنفاس وقضاء احتياجاتهم والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في اجتماع دولي عن بُعد حول الأوضاع في السودان، بتنظيم من الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل الأعلى الأوروبي، والسكرتير التنفيذي للإيجاد، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي دول جوار السودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.وأكد الأمين العام للجامعة العربية ضرورة الانخراط الجاد من أجل تحقيق وقف إطلاق نار يتم احترامه ويسمح بفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي مع التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني وتعزز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.// انتهى //22:04ت م0192