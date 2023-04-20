الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.// انتهى //22:53ت م0204