جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واستتجه أنظار عشاق كرة القدم، يومي 23 - 24 أبريل الجاري، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، حيث مواجهتي "الاتحاد والهلال" و "النصر والوحدة" على نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023م.ويسعى فريقا الاتحاد والهلال يوم الأحد 23 أبريل، إلى بلوغ المباراة النهائية ولتحقيق اللقب العاشر لصالحهما في رصيد البطولة، وليصبح ثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ 13 لقبًا.وتواجه الفريقان هذا الموسم في مناسبة وحيدة في الدوري خلال الدور الأول في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث استطاع من خلالها فريق الهلال من تحقيق الفوز بهدف دون رد، حيث كانت هذه الخسارة الوحيدة لنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، بينما سيلتقي الفريقان في مباراة الدور الثاني من دوري روشن السعودي يوم 16 مايو في ملعب الملك فهد الدولي.واستهل فريق الاتحاد مشواره في البطولة هذا الموسم عندما استضاف فريق الشباب في دور الـ16 وتمكن من الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل إيجابياً بهدف لهدف، ثم التقى في ربع النهائي فريق الفيحاء حيث استطاع الفوز بصعوبة بركلات الترجيح أيضاً بعد التعادل 1-1، بينما بدأ مشوار فريق الهلال في دور الـ16 عندما استضاف فريق الاتفاق وانتصر برباعية نظيفة، ثم انتصر على الفتح بثلاثة أهداف لهدف في دور ربع النهائي.وفي اليوم الـ 24 من الشهر الجاري، يحل فريق الوحدة ضيفاً على النصر الذي يرغب في بلوغ النهائي وتحقيق البطولة السابعة له، بينما يطمح الوحدة للوصول إلى النهائي وتحقيق البطولة الثالثة فيها، كما تواجه النصر والوحدة هذا الموسم بمناسبتين في دوري روشن السعودي، واستطاع خلالهما فريق النصر من تحقيق الفوز، حيث انتصر بالدور الأول بهدف دون مقابل، وفي الدور الثاني تمكن من الفوز برباعية نظيفة.وابتدأ مشوار فريق النصر في البطولة هذا الموسم عندما استضاف في دور الـ16 فريق العدالة وحقق الفوز بهدفين دون رد، ثم التقى في ربع النهائي فريق أبها وتمكّن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، بينما ابتدأ مشوار الوحدة في دور الـ16 عندما حل ضيفاً على فريق ضمك وانتصر بهدف وحيد، ثم انتصر على ضيفه الباطن بهدفين لهدف دون رد.// انتهى //23:04ت م0206