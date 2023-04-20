سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، غداً، حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام الذي تنظمه أمانة المنطقة، في أول أيام عيد الفطر في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.وأكد أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان أن رعاية سموه لهذه المناسبة تأتي انطلاقًا من حرصه على مشاركة أبناء المنطقة أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن فقرات الحفل سوف تتضمن العديد من البرامج والفقرات، أبرزها أوبريت وطني يتكون من لوحات فنية وفيديو "عزنا الجوف"، وقصة من التراث السعودي، كما يتخلل الحفل العرضة السعودية، إضافة إلى عروض الألعاب النارية.// انتهى //23:07ت م0207