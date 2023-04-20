نيويورك 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل خلال عيد الفطر المبارك للسماح للمدنيين بمغادرة أماكنهم والحصول على الرعاية الطبية والغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية.جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع نظمه الاتحاد الأفريقي ضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) والاتحاد الأوروبي وممثلي عدة دول ملتزمة بحل الأزمة السودانية.وأشار جوتيريش إلى الإجماع القوي من المشاركين في الاجتماع على إدانة القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.وقال: إن هذا يجب أن يكون الخطوة الأولى لإتاحة فترة من الهدوء من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.// انتهى //23:14ت م0208