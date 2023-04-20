الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.// انتهى //23:17ت م0209