سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تعازيه لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي في وفاة والده -رحمه الله-، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر العزاء بمدينة سكاكا، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبه، قدّم الرويلي شكره لسموه على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.// انتهى //23:26ت م0210