عرعر 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة للعام 1444 من خلال بوابة المنصة الوطنية للتبرعات التي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة تضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة والآمنة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة محمد التمياط ، ومساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقبل العنزي.وحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع أهالي المنطقة للاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الذي يمد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع، مع رفع مستوى التوعية بالتسهيلات التي تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات التي تعد إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030, مؤكداً أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شركاء النجاح والتنفيذ المتمثل في مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات، الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //23:29ت م0211