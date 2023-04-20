الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واساحتفى بنك التنمية الاجتماعية برواد أعمال دُعموا من قِبلهِ في مُختلف المجالات والمهن، وكانت لهم بصمةٌ في المجتمع، من خلال برنامج مرئي نُشر على حسابات البنك عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهم وبأعمالهم في حديث عفوي وملهم عن رحلتهم الريادية، وعن أهم النصائح والتجارب، والتوجيهات التي يقدمونها للآخرين ليُلهم بذلك المشاهد من خلال تجاربهم وقصص كفاحهم، وذلك تأكيدًا لدور البنك التنموي الشامل لجميع أفراد المجتمع في مختلف المناطق والمُدن بالمملكة، وبمختلف المجالات والمهن، بهدف خلق مجتمع حيوي، ومنتج، وداعم لاقتصاد الوطن.وتضمن البرنامج المرئي قصصاً لرواد الأعمال بمواضيع شيقة في مختلف المجالات منها العمل الحر، والادخار، وحديث عن حاضنات الأعمال، والمشاريع الصغيرة والناشئة بقالبٍ فني مميز، تم دعم هؤلاء الرواد من قبل البنك سواءً بالتمويل أو بالتدريب والتوجيه والإرشاد من خلال برامج ومنتجات حصرية يقدمها البنك للمجتمع في مركز دلني للأعمال، وجادة 30، وبرنامج امبريتك السعودية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتحفيز السلوكيات الريادية لرائد الأعمال.الجدير بالذكر أن مبادرات البنك لدعم رواد الأعمال، والأسر المنتجة، وممارسي العمل الحر في شهر رمضان من هذا العام كانت منها مبادرة (#خلها_منهم) التي حققت أرقاماً ونجاحات قياسية في فترة وجيزة، كون بنك التنمية الاجتماعية المصدر الرئيس لدعم وتمكين رواد الأعمال في التمويل، والتدريب، والتوجيه، والإرشاد من خلال برامجه ومنتجاته للنهوض بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.// انتهى //23:33ت م0213