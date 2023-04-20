المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه: " مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٤هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم "يحفظكم الله" وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم مولاي".// انتهى //23:36ت م0214