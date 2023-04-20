المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وقال سموه في برقية بهذه المناسبة :يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ وأسأل الله عزوجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.كما أهنئ سموكم بنجاح الخطط الأمنية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتي تقضي بتوفير كافة الإمكانات لقاصدي بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء العبادة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة.ولسموكم تحياتنا// انتهى //23:37ت م0216