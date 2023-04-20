المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه في برقية التهنئة : أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٤هـ. وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل من سموكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية.ولسموكم تحياتي وتقديري.// انتهى //23:40ت م0218