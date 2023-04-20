الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وللشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1444هـ.وقال سموه بهذه المناسبة: "يشرفني باسم كل الرياضيين، أن أهنئ القيادة الكريمة -حفظها الله- بهذه المناسبة السعيدة الغالية على قلوبنا، والتي تحل علينا في وطننا العزيز، ونحن نعيش عهدًا زاهرًا، من خلال الدعم السخي والتخطيط السليم، والتمكين في المجالات كافة، ومنها القطاع الرياضي -ولله الحمد والمنّة-، وهو ما أسهم في تثبيت مكانة المملكة وريادتها عالميًّا".وأضاف سموه: "نفخر -ولله الحمد- بما تحقق من نجاحات مستمرة في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، وما حظي به الزوار والمعتمرون من رعاية واهتمام بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- ثم بالجهود المباركة من سائر القطاعات".ودعا سموه في ختام حديثه، أن يحفظ الله -عز وجل-، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها على الأصعدة كافة، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم ودعواتهم.// انتهى //23:46ت م0220