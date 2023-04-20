باماكو 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأعلنت الحكومة المالية اليوم مقتل مدير مكتب رئيس مالي المؤقت عمر تراوري وثلاثة أشخاص آخرين في كمين.وأضافت الحكومة في بيان أن الكمين نُصب لهم في منطقة نارا الريفية التابعة لإقليم كوليكورو في جنوب غرب البلاد دون الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.وأشار البيان إلى فقدان شخص آخر وهو سائق كان مسافرا مع الوفد.// انتهى //23:57ت م0222