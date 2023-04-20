عرعر 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مركز القيادة والتحكم بالمنطقة وكان في استقباله مدير شرطة المنطقة اللواء رياض الحزيمي وعدد من القيادات الأمنية.واطلع سموه على الخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين ، واستمع إلى شرح مفصل عن آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها.وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن بالمنطقة في تحقيق الأمن ، والجهود المخلصة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.وأثنى سموه على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة للقطاع الأمني حرصاً على الارتقاء بالعمل الأمني على الأصعدة كافة ، منوهاً بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.// انتهى //00:10ت م0004