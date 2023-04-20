واغادوغو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسلقي 24 شخصا على الأقل بينهم 20 من قوات متطوعة مصرعهم بهجومين شنهما إرهابيون وسط شرق بوركينا فاسو.وأوضح مسؤول محلي أن جماعات إرهابية شنت هجوما أمس على منطقة "زيكيزي" وهي بلدة في جماعة بيتو الواقعة قرب الحدود التوغولية الغانية.كما أكد المسؤول مقتل أكثر من عشرة إرهابيين أثناء التصدي للهجوم، مشيرا إلى أن العديد من القوات ما زالوا مفقودين إلى غاية اليوم.// انتهى //00:10ت م0005