عام / مصرع 24 شخصا على الأقل بهجومين وسط شرق بوركينا فاسو
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
واغادوغو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
لقي 24 شخصا على الأقل بينهم 20 من قوات متطوعة مصرعهم بهجومين شنهما إرهابيون وسط شرق بوركينا فاسو.
وأوضح مسؤول محلي أن جماعات إرهابية شنت هجوما أمس على منطقة "زيكيزي" وهي بلدة في جماعة بيتو الواقعة قرب الحدود التوغولية الغانية.
كما أكد المسؤول مقتل أكثر من عشرة إرهابيين أثناء التصدي للهجوم، مشيرا إلى أن العديد من القوات ما زالوا مفقودين إلى غاية اليوم.
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