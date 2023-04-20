لندن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسبعث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم بأطيب التمنيات للمسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأشاد رئيس الوزراء في رسالة نشرتها الحكومة البريطانية بالمسلمين لقاء تعاطفهم وتفانيهم في الأعمال الخيرية، مسلطًا الضوء على استجابتهم اللافتة لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا العام.وشدد سوناك على الأدوار المهمة التي يؤديها المسلمون البريطانيون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأعمال والرياضة والإعلام والخدمات العامة والخدمات الصحية، مضيفًا أن مسلمي بريطانيا يساعدون في إنجاح هذا البلد.// انتهى //00:39ت م0008