كانبيرا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسهنأ رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال البانيزي في بيان "عيد مبارك لجميع المسلمين الأستراليين. تقدم المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء أستراليا الكثير من المساهمات لبلدنا. إن تفانيكم في بناء المجتمع ودعم بعضكم البعض والحفاظ على الثقافة والإيمان هو جوهر أمتنا. أتمنى لكم جميعاً عيداً سعيداً".// انتهى //01:20ت م0010