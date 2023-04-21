كانبيرا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الهجرة والمواطنة وشؤون التعددية الثقافية الأسترالي أندرو جايلز المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور أستراليا حاليا.وقال وزير الهجرة الأسترالي في بيان صادر عن مكتبه "ناقشنا شراكة أستراليا طويلة الأمد مع المفوضية والالتزام الأسترالي المستمر بالمساهمة في الجهود الإنسانية وجهود إعادة التوطين استجابة لأزمات النزوح العالمية".يشار أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى أستراليا منذ أكثر من عقد.// انتهى //01:25ت م0012