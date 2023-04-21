الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاعاً حول كيفية قضاء وقت العيد، حيث شارك في الاستطلاع تلفونياً عينة عشوائية بلغ حجمها 1955 مواطناً ومواطنة، مثّلت نسبة الذكور منهم 44% والإناث 56%.وفيما يخص كيفية قضاء صباح العيد، أفاد 56% من العينة أنهم سيقضونه مع عائلتهم الصغيرة (الوالدان، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الأخوة والأخوات). فيما قال 36% منهم أنهم سيقضونه في تجمع عائلي كبير.وأشار 4% منهم أنهم سيكونون في مقار أعمالهم صبيحة العيد، فيما سيقضي الـ4% الباقون صبيحة العيد في النوم، حتى لا تتأثر برامج نومهم إن هم واصلوا السهر لمنتصف النهار.أما عن كيفية الاحتفال الأشمل بالعيد، فقد قال 72% من العينة إنهم سيحتفلون من خلال التجمع في استراحة أو مزرعة تضم عدداً واسعاً من الأقارب، كالأعمام أو الأخوال وأبنائهم.وقال 20% إنهم سيشاركون في الفعاليات التي ستقيمها مدنهم بهذه المناسبة، فيما سيشارك 4% من العينة في فعاليات تقام في مدن أخرى، وعزم 4% من العينة على السفر خارج المملكة خلال أيام عيد الفطر.// انتهى //01:38ت م0015