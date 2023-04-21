الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليه وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر ببرقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //05:26ت م0022