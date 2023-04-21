عام / رئيس مؤسسة البريد السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.
ودعا معاليه المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة، وأن يديم على البلاد أمنها وازدهارها واستقرارها.
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