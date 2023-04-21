الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي القطاعات الثقافية في المملكة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.كما رفع سموه أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم نِعمالأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.كما تقدم سموه بالتهنئة إلى كافة الشعب السعودي وإلى جميع المسلمين حول العالم، داعياً الله أن يتقبل صالح أعمالهم.// انتهى //06:09ت م0024