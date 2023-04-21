اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
طوكيو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33ر19 نقطة، أو 07ر0% ، ليصل إلى 24ر28638 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 28ر1 نقطة، أو06ر0%، ليصل إلى 45ر2038 نقطة.
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