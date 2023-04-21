طوكيو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33ر19 نقطة، أو 07ر0% ، ليصل إلى 24ر28638 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 28ر1 نقطة، أو06ر0%، ليصل إلى 45ر2038 نقطة.// انتهى //06:14ت م0025