الرباط 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتحضيرات الأسر للاحتفال بعيد الفطر السعيد، وفق التقاليد المعمول بها في المدن المغربية تزامنا مع هذه المناسبة.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أشاد بحجم النجاحات المغربية في مواجهة الهجرة غير الشرعية.وأوردت إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أكثر من 4 ملايين فلسطيني أدوا صلواتهم بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم بالرغم من الاستفزازات الإسرائيلية.وتابعت تطورات الأوضاع في السودان، لافتة النظر إلى الاشتباكات العنيفة المتواصلة بالخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي خلّفت العديد من الضحايا.وأخبرت عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في السودان لمدة ثلاثة أيام على الأقل.وتناولت صحف المغرب نتائج القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بأديس أبابا، مشيرة الى أن القمة اعتمدت "إعلان طنجة" حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.// انتهى //06:21ت م0026