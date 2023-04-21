الرياض 1 شوال 1444هـ الموافق 21 أبريل 2023م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله سبحانه أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //07:45ت م0032