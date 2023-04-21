عرعر 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر .وشملت الزيارة مختلف الأقسام, حيث قدم سموه التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك , سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.كما قدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للمرضى باقات من الورود.وكان في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //10:07ت م0060