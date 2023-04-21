الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجياً من الله العلي القدير أن يحفظهما بحفظه ويمدهما بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاهما لما فيه مصلحة البلاد والعباد.وثمن الشيخ الشلعان الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وبخاصة في شهر رمضان المبارك، التي كان لها أكبر الأثر في أن يؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم في أجواء روحانية يظللها الأمن وتغشاها السكينة.كما قدم معاليه جزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة - رعاها الله - على عنايتها المتواصلة بالأمن وحرصها على رد الحقوق لأصحابها وتعزيز العدالة بين المواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك.واختتم الشيخ الشلعان حديثه بشكر الله عز وجل على جزيل نعمه التي أنعم بها على الشعب السعودي تحت ظل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - التي تبذل الغالي والنفيس من أجل استقرار ورخاء هذا الوطن المبارك.// انتهى //10:08ت م0061