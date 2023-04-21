الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.ودعا معاليه المولى -سبحانه وتعالى- أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.// انتهى //10:09ت م0062