جيزان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة معايدة لفضيلة المستشار بفرع وزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ خالد معافا.وبادل سمو أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.// انتهى //10:10ت م0063