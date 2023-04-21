نجران 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلى أهالي ومسؤولي المنطقة، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على قيادتنا والوطن والمواطن بالخير واليمن والبركات، وبالعز والتمكين.ونوّه سموه لدى استقباله جموع المهنئين من الأهالي والمسؤولين، عقب صلاة العيد اليوم، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين، إذ دعا فيها إلى إظهار الفرح والتواصل والتسامح، وقال سموه "هي كلمة نبعت من قائد يحمل همّ الأمتين العربية والإسلامية، برجائه من الله أن يحل العيد بالاستقرار والأمن والطمأنينة للمنطقة.وأعرب سموه عن اعتزاز الجميع بما قاله خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من أن الله خص المملكة بشرف لا يضاهيه شرف.. وهو خدمة الحرمين الشريفين.. وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، مشيرًا سموه إلى ما شهده الحرمان الشريفان في الليالي الفائتة من توافد ملايين المعتمرين والزائرين، وسط منظومة أمنية وخدمية، كفلت لهم الأمن والراحة والطمأنينة، بفضل الله ثم بدور الجهات المسؤولة.وأشار الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إلى الحملة المباركة التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت شعار "بلغ عنهم"، للإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات، مؤكدًا أهمية دور المجتمع في القضاء على هذه الآفة ومكافحتها، بالتكامل مع الجهات الأمنية المعنية، إذ دعا سموه الجميع بالتفاعل مع هذه الحملة، ونشرها وبيان أهميتها.// انتهى //10:20ت م0069