المدينة المنورة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة رجال الأمن والقيادات الأمنية، المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي الشريف وهنأهم بعيد الفطر المبارك، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن.وأشاد الأمير فيصل بن سلمان، بالدور التنظيمي والإنساني لرجال الأمن المشاركين مع كافة الجهات الحكومية والتطوعية في تهيئة الأجواء لينعم المصلين بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال صلاة عيد الفطر المبارك وطيلة أيام شهر رمضان الكريم.وأكد سموه أن تلك الجهود قادت -بتوفيق الله تعالى- إلى توفير الراحة والأمن للمصلين والزوار في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن باعتبار ذلك أولويةً قصوى لدى القيادة الرشيدة - أيدها الله - في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.وفي نهاية الزيارة، عبّر سمو أمير منطقة المدينة المنورة عن فخره واعتزازه بجهود كافة القطاعات المشاركة في أعمال التنظيم بالمسجد النبوي الشريف إلى جانب المتطوعين والمتطوعات الذين كان لهم دور بارز في نجاح خطط التفويج خلال أيام صلاة العيد وأيام الشهر الفضيل، أعاده الله علينا وعلى بلادنا في أمنٍ وأمان ورخاءٍ ونماء.// انتهى //10:21ت م0070