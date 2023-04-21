الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بموفور الصحة والعافية، ويديم على البلاد عزها وأمنها واستقرارها، ويعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة والوطن في خير ونماء.// انتهى //10:21ت م0071