القدس المحتلة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بأعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه، طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تجاوز 4 ملايين مصلي، رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال على مدينة القدس طيلة الشهر الفضيل.وتحدثت عن مخططات الاحتلال الاستيطانية، والتي تهدف لإقامة 1500 وحدة استطانية جديدة في بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بهدف عزلها عن الضفة الغربية، وإدانة الخارجية الفلسطينية لتلك المخططات، محذرة من خطورة عزل بيت صفافا عن مدينة بيت لحم، وبالتالي عزل القدس عن محيطها الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.وتناولت صحف الجمعة الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وتقدير جامعة الدول العربية في بيان لها بمناسبة يوم الإعلام العربي الذي يصادف 21 أبريل من كل عام، من خلال تداول ونشر المعلومات، وتنوير الرأي العام، والإسهام الفعال في البناء الوطني والتنموي، ودفاعها عن القضايا العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية.وأخبرت الصحف عن تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس التهاني من ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين أن تتحقق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.وأشارت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة في السودان، لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة عيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى.وتطرقت صحف فلسطين إلى تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنّ الولايات المتّحدة تريد علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين.// انتهى //10:50ت م0081