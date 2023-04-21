القدس المحتلة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها اليوم بلدة بيت أمر، في قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العديد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق.وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الفلسطينيين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي أدى في باحاته نحو 120 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك.// انتهى //11:18ت م0086