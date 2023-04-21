حقل 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم، مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية, والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك في صالة الاستقبال بمقر المحافظة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة, مستحضرين النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام.ورفع الخريصي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //11:22ت م0087