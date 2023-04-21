جيزان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة ، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //11:24ت م0088