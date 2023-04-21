مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تنظيمها لفعالية "عيدنا فرحة"، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.وجهّزت الأمانة عددًا من المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات ، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز المواقع والمرافق الاعتيادية كالحدائق العامة والمتنزهات والساحات والميادين والملاعب وممرات المشاة ، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة وكشافات الوول وشر على الأعمدة ؛ للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التي تضفي البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار وتعكس مدى الفرح بهذه المناسبة.وشرعت الأمانة منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة ، حيث تشمل الاحتفالات العديد من الفقرات التي تتضمن ألعابًا ومسابقات وألوانًا فلكلورية وعروضًا غنائية للأطفال ، وفقرات للرسم على الوجه وعروض الدمى والعروض الاستعراضية والوطنية , بالإضافة إلى تقديم هدايا وجوائز.وحددت الأمانة لإقامة الاحتفالات عددًا من المواقع التي روعي فيها أن تكون قريبة من أماكن تواجد السكان ، وهي حديقة الآراك وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية ، وحديقة الجموم ، وستستمر من اليوم الأول وحتى الرابع من شهر شوال ، حيث قامت بصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات ، وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجًا بهذه المناسبة.// انتهى //11:53ت م0090