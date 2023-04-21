سياحة وترفيه / أمانة العاصمة المقدسة تنظم فعالية "عيدنا فرحة"
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تنظيمها لفعالية "عيدنا فرحة"، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.
وجهّزت الأمانة عددًا من المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات ، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز المواقع والمرافق الاعتيادية كالحدائق العامة والمتنزهات والساحات والميادين والملاعب وممرات المشاة ، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة وكشافات الوول وشر على الأعمدة ؛ للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التي تضفي البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار وتعكس مدى الفرح بهذه المناسبة.
وشرعت الأمانة منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة ، حيث تشمل الاحتفالات العديد من الفقرات التي تتضمن ألعابًا ومسابقات وألوانًا فلكلورية وعروضًا غنائية للأطفال ، وفقرات للرسم على الوجه وعروض الدمى والعروض الاستعراضية والوطنية , بالإضافة إلى تقديم هدايا وجوائز.
وحددت الأمانة لإقامة الاحتفالات عددًا من المواقع التي روعي فيها أن تكون قريبة من أماكن تواجد السكان ، وهي حديقة الآراك وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية ، وحديقة الجموم ، وستستمر من اليوم الأول وحتى الرابع من شهر شوال ، حيث قامت بصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات ، وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجًا بهذه المناسبة.
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11:53ت م
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