الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.ودعا سموه الله القدير أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وقرباتهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته وبلاد المسلمين كافة.// انتهى //12:09ت م0091